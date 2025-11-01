¿Hay algún juez en la sala? (Joaquín Urías)

El Tribunal Supremo está socavando uno de los principios esenciales de cualquier democracia: la confianza en la justicia. Viendo las últimas decisiones del Tribunal Supremo casi sería tranquilizador ver a los magistrados preguntando si hay cerca algún juez de verdad que pueda actuar del modo que ellos no son capaces.
| etiquetas: joaquín urías , lawfare , fiscal general , tribunal supremo , confianza
www.publico.es/opinion/columnas/indicios-jueces-periodistas.html
No es el que, sino el quien.
Esta condena al delincuente Fiscal General ha servido para que muchos totalitarios que no creen ni en la justicia ni en la democracia, se quiten la careta.
Lo de los fanaticos para defender y blanquear a este delincuente Fiscal General condenado, es realmente alucinante.
Es más, propongo disolver todos los tribunales y juzgados y cambiarlos por Consejos de Ancianos (nombrados a dedo por el alcalde por aquello de que representen verazmente la voluntad popular).