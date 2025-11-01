edición general
¿Hay algún juez en la sala? (Joaquín Urías)

El Tribunal Supremo está socavando uno de los principios esenciales de cualquier democracia: la confianza en la justicia. Viendo las últimas decisiones del Tribunal Supremo casi sería tranquilizador ver a los magistrados preguntando si hay cerca algún juez de verdad que pueda actuar del modo que ellos no son capaces.

aupaatu #3 aupaatu
Parece que las asociaciones de jueces que convierten una crítica en un ataque contra la justicia y la separación de poderes ,no ven motivo de preocupación por la sentencia, ni su filtración.
rogerius #4 rogerius *
Cuando los jueces hacen las cosas bien —aplican la ley a tenor de los hechos— nada se les puede echar en cara. Cuando rozan la prevaricación, ay, entonces es distinto y se les puede criticar —y hasta encausar.
tul #6 tul
#4 y cuando ocurrio tal cosa? en esta pais nunca
rogerius #9 rogerius *
#6 Cuando pasa es siempre en el mismo sentido —alguien ha atacado de algún modo a la casta heredera del franquismo. Ahí tienes al ex-juez Garzón.
tul #14 tul
#9 me referia a lo de hacer las cosas bien
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
'Indiciariamente, parecen más delincuentes los juzgadores que el condenado. Pero no lo puedo asegurar porque, al contrario que el Tribunal Supremo, soy un simple periodista y no me puedo basar solo en indicios e imaginaciones'

www.publico.es/opinion/columnas/indicios-jueces-periodistas.html
#1 pozz *
Cuando esos jueces de la sala segunda del Tribunal Supremo condenaron a los delincuentes del caso Gurtel o el caso Noos, eran los buenos, cuando ahora condenan al delincuente Fiscal General, socavan a la democracia y son los malos. Es alucinante lo de los fanaticos.
No es el que, sino el quien.
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
#1 Lo cierto es que este tipo de generalizaciones es indicativo de una baja inteligencia y un escaso entendimiento de la realidad que circunda a tu persona. Como en todo hay jueces que cumplen y los hay que no.
#12 pozz
#5 Lo que es de baja inteligencia, es de defender con todo tipo de bulos y propaganda a un delincuente Fiscal General condenado, pero eso al facha le da absolutamente igual. Como dije, no es el que, si no el quien.
Esta condena al delincuente Fiscal General ha servido para que muchos totalitarios que no creen ni en la justicia ni en la democracia, se quiten la careta.
#8 TOTEMICO
#1 En el caso Gurtel y en el caso Noos había pruebas a granel, tantas que los indicios ni hacían falta. En este caso se van a agarrar a una nadería porque no tienen una mierda más allá de un MAR mintiendo, una Lastra diciendo cada vez una cosa y una amenaza de un presunto diciendo que o se va o se suicida. Los jueces lanzaron un órdago para quitarse del medio al FGE y como no lo hizo han tenido que forzar la sentencia para no quedar como Carrancho en Almagro...a costa de quedar aún peor.
#11 pozz
#8 Claaaro, y aqui no hay pruebas porque patatas, y porque te lo dice la propaganda de bulos afin al régimen. :palm:
Lo de los fanaticos para defender y blanquear a este delincuente Fiscal General condenado, es realmente alucinante.
#13 TOTEMICO
#11 no, tu lees el NEW YORK TIMES, basta ver tu mierda de argumento, y no estas influido por nada con esa "objetividad" despampanante que despliegas "libre de prejuicios y lleno de análisis fundamentados". Eres de "la violaron por llevar la falda corta".
#2 poxemita
Hay 2 juezas de verdad, que no han votado (esto no es seguro, porque no se sabe quién ha votado que, pero si damos por sentado que los 5 fachas han votado culpable) como se esperaba atendiendo a su clasificación como progresista o conservadora.
strike5000 #7 strike5000
Que digo yo que leyendo algunos comentarios y declaraciones podíamos quitar el TS y sustituirlo por una comisión del Congreso. ¡Qué coño!, mejor todavía lo sustituimos por el Consejo de Ministros y disolvemos directamente las Cortes. Así nos ahorramos trámites, sueldos y gastos varios.

Es más, propongo disolver todos los tribunales y juzgados y cambiarlos por Consejos de Ancianos (nombrados a dedo por el alcalde por aquello de que representen verazmente la voluntad popular).
