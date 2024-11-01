Según Deutsche Bank hay una aguja que se acerca peligrosamente a la burbuja de la IA: si no fuera por los gastos en IA EE.UU. estaría en recesión

El Wall Street Journal informó que el gasto de capital para la IA aportó más al crecimiento de la economía de EE.UU. que todo los demás gastos de consumo en conjunto. “Pero la mala noticia es que para que siga aportando el ciclo tecno al crecimiento es que las inversiones de capital sigan siendo parabólicas, y eso es muy improbable”. Eventualmente, algunas de las personas que pusieron dinero en esos proyectos esperarán ver algún retorno sobre su inversión. Pero según Deutsche Bank, se hace más y más difícil poder ver cuándo sucederá.