HAY UN ADULTO JUGANDO A LA GUERRA Hay un adulto jugando a la guerra como niño rico sin educación, lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas, boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre,