Hattusa: La capital fundada por la cultura Hatti en el año 2500 a.C., formando la base de la civilización hitita

Ubicada a 150 kilómetros al este de Ankara en el distrito de Boğazkale de la provincia de Çorum, el sitio ofrece hoy a los visitantes restos de fortificaciones, puertas, templos y palacios, proporcionando una imagen comprensiva de la capital hitita en el siglo XIII a.C. En su apogeo, se estima que la población de Hattusa estaba entre 40,000 y 50,000 personas. La ciudad cubría un área de 1.8 km², rodeada por enormes muros defensivos que se extendían más de 6 kilómetros. Hattusa fue destruida alrededor del 1200 a.C. junto con el estado hitita.