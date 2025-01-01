edición general
3 meneos
23 clics
Hattusa: La capital fundada por la cultura Hatti en el año 2500 a.C., formando la base de la civilización hitita

Hattusa: La capital fundada por la cultura Hatti en el año 2500 a.C., formando la base de la civilización hitita

Ubicada a 150 kilómetros al este de Ankara en el distrito de Boğazkale de la provincia de Çorum, el sitio ofrece hoy a los visitantes restos de fortificaciones, puertas, templos y palacios, proporcionando una imagen comprensiva de la capital hitita en el siglo XIII a.C. En su apogeo, se estima que la población de Hattusa estaba entre 40,000 y 50,000 personas. La ciudad cubría un área de 1.8 km², rodeada por enormes muros defensivos que se extendían más de 6 kilómetros. Hattusa fue destruida alrededor del 1200 a.C. junto con el estado hitita.

| etiquetas: hattusa , hatti , hitita
2 1 0 K 26 cultura
1 comentarios
2 1 0 K 26 cultura
silvano.jorge #1 silvano.jorge
@suppiluliuma me parece fatal q esta no la menees {0x1f61d}
0 K 11

menéame