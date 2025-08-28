Hasta en un incendio forestal: nadie puede creer la redada del ICE en esta zona de Estados Unidos  

El ICE se presentó en un bosque cerca de Washington con el fin de arrestar a bomberos hispanos que contenían el fuego. El equipo de gestión de incendios aseguró al medio que "estaban al tanto" de una posible redada por parte de la agencia, pero les habían comunicado que no afectaría el trabajo del equipo. Uno de los trabajadores se indignó y dijo: "arriesgan su vida" para salvar a la comunidad y no merecen ser tratados "de esa manera". El operativo cerca del Lago Cushman duró aproximadamente tres horas y detuvieron a dos personas.