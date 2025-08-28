edición general
26 meneos
38 clics
Hasta en un incendio forestal: nadie puede creer la redada del ICE en esta zona de Estados Unidos

Hasta en un incendio forestal: nadie puede creer la redada del ICE en esta zona de Estados Unidos  

El ICE se presentó en un bosque cerca de Washington con el fin de arrestar a bomberos hispanos que contenían el fuego. El equipo de gestión de incendios aseguró al medio que "estaban al tanto" de una posible redada por parte de la agencia, pero les habían comunicado que no afectaría el trabajo del equipo. Uno de los trabajadores se indignó y dijo: "arriesgan su vida" para salvar a la comunidad y no merecen ser tratados "de esa manera". El operativo cerca del Lago Cushman duró aproximadamente tres horas y detuvieron a dos personas.

| etiquetas: estados unidos , ice , redada , incendio forestal , bomberos
22 4 1 K 382 actualidad
8 comentarios
22 4 1 K 382 actualidad
Gry #1 Gry
Hay que ser imbécil para ir a tocar los cojones a los bomberos cuando están trabajando. ¿Después van a ir a un hospital a comprobar si médicos y enfermeras tienen papeles mientras operan? :-P
6 K 90
sotillo #2 sotillo
#1 ¿Lo dudas?
6 K 84
themarquesito #6 themarquesito
#1 Los de ICE han hecho redadas en colegios, institutos, restaurantes, granjas, y detienen a gente que acude a los juzgados a tramitar papeleo de inmigración.
1 K 32
Mangione #3 Mangione *
Joder, en los anteriores incendios en USA, hace poco, esto se planeaba como "estupidez memética" en reddit (era un meme de lo tontos que son y lo que podrían llegar a hacer por ello). No se ha acabado el verano en curso y ya lo han conseguido. Es que la madre que los parió, son lo más tonto que ha parido la puñetera tierra. :palm:
No me canso de decirlo:
¡¡Fascistas, subnormales!!
1 K 25
Raul_Lomi #5 Raul_Lomi
Como diría Matías prats:
Parece están buscando que salte la chispa.


Y tarde o temprano pasará, un golpe mal dado que provoque un muerto, un abuso respondiendo con un tiro... Y carta blanca para sacar los tanques
1 K 23
LoboAsustado #8 LoboAsustado
#5 Los tanques en entornos urbanos con hispanos que han estado en el ejercito y saben fabricar explosivos improvisados (IED) no parecen una gran idea...así que seguramente sucederá.
0 K 9
#4 Suleiman
Ojo! Que aquí tenemos alumnos de estos subnormales.... Y van para el gobierno.
0 K 13
Khadgar #7 Khadgar
Y ¿no los podían haber echado al fuego o algo? :roll:
0 K 13

menéame