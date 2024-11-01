"¿Hasta cuando?" Discurso del rey de Jordania Abdullah II en la Asamblea General de las Naciones Unidas [ENG]

El rey Abdullah II de Jordania pronunció uno de los discursos más enérgicos de la 80ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, advirtiendo de que la guerra de Gaza corre el riesgo de provocar una catástrofe mundial si no se detiene. Acusó a Israel de décadas de violaciones, condenó la inacción mundial e instó al reconocimiento inmediato de un Estado palestino.
| etiquetas: abdullah , jordania , discurso , onu , gaza
Algo paradójico
Discurso tres bien
Baruch Spinoza, un ateo de categoría que destrozó a la religión, jamás renunció a la palabra Dios, es decir, la Naturaleza, por ejemplo.
Muy remarcable y contundente también el discurso de la presidenta de Eslovenia.
youtu.be/YUpK4kVj2UU
Otro millón largo de reproducciones.