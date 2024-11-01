edición general
"¿Hasta cuando?" Discurso del rey de Jordania Abdullah II en la Asamblea General de las Naciones Unidas [ENG]

"¿Hasta cuando?" Discurso del rey de Jordania Abdullah II en la Asamblea General de las Naciones Unidas [ENG]

El rey Abdullah II de Jordania pronunció uno de los discursos más enérgicos de la 80ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, advirtiendo de que la guerra de Gaza corre el riesgo de provocar una catástrofe mundial si no se detiene. Acusó a Israel de décadas de violaciones, condenó la inacción mundial e instó al reconocimiento inmediato de un Estado palestino.

rob #2 rob
En Gaza no hay guerra. A ver si les entra en la cabeza de una puta vez.
crob #4 crob
#2 llamarlo genocidio tiene implicaciones legales... Para eso no hay huevos en todas partes... Para encomendarse a un monigote imaginario falta tiempo
crob #3 crob *
No puedo evitar que me suene anacrónico y sesgado que alguien empiece un discurso con "en el nombre de Dios", a demás en este caso, y tantos otros, la religión está en el mismísimo centro del conflicto desde el inicio...
Algo paradójico :shit:
Discurso tres bien
Spirito #5 Spirito
#3 Una cosa es Dios y otra la religión.

Baruch Spinoza, un ateo de categoría que destrozó a la religión, jamás renunció a la palabra Dios, es decir, la Naturaleza, por ejemplo.
karakol #1 karakol
Un millón de reproducciones en un día.

Muy remarcable y contundente también el discurso de la presidenta de Eslovenia.

youtu.be/YUpK4kVj2UU

Otro millón largo de reproducciones.
