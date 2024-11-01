·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4287
clics
El dibujante de Volkskrant, Peter de Wit, gana el premio Inktspot con un dibujo sobre Gaza (DEN)
3480
clics
Ghosts'N Goblins... Ese sí era un juego difícil
3052
clics
El nuevo Paseo de la Fama Presidencial tiene una imagen de un «autopen» en lugar del retrato de Biden [ENG]
2725
clics
Daniel Esteve, líder de Desokupa, se defiende ante los tribunales afirmando estar siendo suplantado en sus vídeos por una IA
2396
clics
El presidente de RTVE desmonta a Vox con dos fotos: una de un plató de TVE y otra de Telemadrid
más votadas
489
Israel asesina a 35 periodistas en Yemen: el segundo ataque más letal contra la prensa jamás registrado
486
Silvia Intxaurrondo repasa la cronología de los casos de la pareja de Ayuso y de la mujer de Sánchez (y no casa con lo que dice la presidenta): "Juzguen ustedes"
545
Una confesión clave y el tribunal avalan la causa contra la trama del saqueo de la sanidad valenciana en la era del PP
549
El juez Peinado cita a Begoña Gómez por el caso de los pisos turísticos del novio de Ayuso
378
El oscuro bosque de Pilar Rahola: cómo el sionismo ha untado a la celebrity catalana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
130
clics
Hasta 15.000 dólares de fianza si quieres viajar a Estados Unidos: qué países se verán afectados por la nueva ley
Donald Trump impondrá esta tasa a algunos ciudadanos que vengan de determinados países, y todo con el Mundial de 2026 de fútbol en el horizonte.
|
etiquetas
:
usa
,
fianza
5
2
0
K
61
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
61
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
pitercio
15K me parecen pocos, por menos de 100K no voy.
7
K
84
#9
Aokromes
*
#3
uf, a mi ni aunque me pagen 10 millones voy, a nada que estudien a mi familia me mandan a guantanamo por rojo comunista.
0
K
13
#11
solojavi
#3
Por 100k te obligan a asistir a los partidos de fútbol, no sé a ti, a mí no me compensaría
0
K
11
#1
Spirito
Éste tío es un genio.
Va a conseguir cargarse a EEUU.
3
K
48
#6
alpoza
#1
Al reves, todos corriendo a visitarla antes de que entre la medida
0
K
12
#7
Spirito
*
#6
Me
enternese
tu inosensia.
Mira, mira que lagrimones.
0
K
7
#4
capitan__nemo
Que lo pongan dependiendo de la riqueza e ingresos de cada uno. Se les van a colar personas que hubiesen pagado la Trump gold card.
0
K
19
#10
Mltfrtk
No voy a ese país de cerdos ni en el Flight Simulator.
0
K
16
#2
cajadecartonmojada
*
Aún no se sabe porque no han publicado ninguna lista.
Sólo Malawi y Zambia están confirmados.
0
K
14
#8
Toponotomalasuerte
Cada día una sorpresa superándose.
El héroe de nuestra era!
Ojala viva muchos años, el mundo va a estar en deuda eterna con este hombre.
0
K
9
#12
Aiden_85
La gente que vive del turismo lo va a notar, no solo por la fianza, sino por todas las otras políticas. El turismo no solo deja dinero, también genera impuestos Y viajar a un país donde por hablar otra lengua te puedes sentir inseguro, pues es para pensárselo.
Aún así lo veo bien, porque la gente que vive del turismo, puede tener un ejemplo de que no son inmortales en sus negocios, y tiene que saber respetar a sus vecinos, los trabajadores tienen que saber que si el barco donde todos…
» ver todo el comentario
0
K
9
#13
Pedro_Chosco
*
Me imagino que en dichos países florecerá la venta de pasaportes falsos a menor precio que el requerido por el Musolini mandarina.
0
K
9
#5
Klamp
15 mil me tendrían que dar para visitar ese shithole
0
K
8
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Va a conseguir cargarse a EEUU.
Mira, mira que lagrimones.
Sólo Malawi y Zambia están confirmados.
El héroe de nuestra era!
Ojala viva muchos años, el mundo va a estar en deuda eterna con este hombre.
Aún así lo veo bien, porque la gente que vive del turismo, puede tener un ejemplo de que no son inmortales en sus negocios, y tiene que saber respetar a sus vecinos, los trabajadores tienen que saber que si el barco donde todos… » ver todo el comentario