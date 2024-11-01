edición general
Hasta 15.000 dólares de fianza si quieres viajar a Estados Unidos: qué países se verán afectados por la nueva ley

Donald Trump impondrá esta tasa a algunos ciudadanos que vengan de determinados países, y todo con el Mundial de 2026 de fútbol en el horizonte.

pitercio #3 pitercio
15K me parecen pocos, por menos de 100K no voy.
Aokromes #9 Aokromes *
#3 uf, a mi ni aunque me pagen 10 millones voy, a nada que estudien a mi familia me mandan a guantanamo por rojo comunista.
#11 solojavi
#3 Por 100k te obligan a asistir a los partidos de fútbol, no sé a ti, a mí no me compensaría :troll:
Spirito #1 Spirito
Éste tío es un genio.

Va a conseguir cargarse a EEUU.

xD xD xD xD
alpoza #6 alpoza
#1 Al reves, todos corriendo a visitarla antes de que entre la medida 8-D
Spirito #7 Spirito *
#6 Me enternese tu inosensia.

Mira, mira que lagrimones. :foreveralone:
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Que lo pongan dependiendo de la riqueza e ingresos de cada uno. Se les van a colar personas que hubiesen pagado la Trump gold card.
Mltfrtk #10 Mltfrtk
No voy a ese país de cerdos ni en el Flight Simulator.
#2 cajadecartonmojada *
Aún no se sabe porque no han publicado ninguna lista.
Sólo Malawi y Zambia están confirmados.
#8 Toponotomalasuerte
Cada día una sorpresa superándose.
El héroe de nuestra era!
Ojala viva muchos años, el mundo va a estar en deuda eterna con este hombre.
Aiden_85 #12 Aiden_85
La gente que vive del turismo lo va a notar, no solo por la fianza, sino por todas las otras políticas. El turismo no solo deja dinero, también genera impuestos Y viajar a un país donde por hablar otra lengua te puedes sentir inseguro, pues es para pensárselo.

Aún así lo veo bien, porque la gente que vive del turismo, puede tener un ejemplo de que no son inmortales en sus negocios, y tiene que saber respetar a sus vecinos, los trabajadores tienen que saber que si el barco donde todos…   » ver todo el comentario
#13 Pedro_Chosco *
Me imagino que en dichos países florecerá la venta de pasaportes falsos a menor precio que el requerido por el Musolini mandarina.
#5 Klamp
15 mil me tendrían que dar para visitar ese shithole
