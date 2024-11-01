edición general
La Hasbara penetra con descaro en la Universidad española

La Universidad de Salamanca suspendió las charlas de la israelí Galit Nahari, previstas para el 17 y 18 de septiembre de 2025 en las facultades de Derecho y Psicología. Galit Nahari es una investigadora israelí especializada en técnicas de interrogatorio. Su trabajo académico está vinculado a los interrogatorios aplicados a la población palestina ocupada, muchos de ellos detenidos sin juicio ni cargos concretos. Nahari está relacionada con la Universidad Bar-Ilan una institución que mantiene vínculos con el ejército israelí y promueve ...

frg #1 frg
ahora deberia hacerse público el nombre del responsable de la USAL que tomó la decisión de realizar la invitación, las razones argumentadas para hacerlo y el nombre del programa universitario que lo ampara

Que esos datos no sean públicos en una universidad dice poco del sistema universitario.
