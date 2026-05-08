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Hantavirus: Del crucero a una zódiac y en autobús al avión: cuenta atrás para el desembarco en Tenerife
El protocolo para la evacuación de los viajeros del barco establece que esta se hará por nacionalidades y evitando todo contacto con la población local
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#4
Yoryo
*
¿Ya no hay hidroaviones disponibles o submarinos?
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#3
manbobi
"Nadie nos ha informado de nada
"
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#1
Nube_Gris
*
Lo peor de todo va a ser la munición que esto va a dar a la derecha para atacar al gobierno, al presidente, a la OMS y a todo Dios.
Y Ayuso, la malmetedora por antonomasia está de vuelta, así que se sumará a las críticas para fomentar la división entre españoles. Justamente de lo mismo que acaba de acusar a la presidenta de Méjico.
Nos esperan horas y horas de debate televisivo de pseudocientíficos, opinadores y sabelotodos con la única intención de atacar al gobierno con la excusa de la seguridad nacional... como si los habitantes de la nación estuviesen muy seguros con ellos al mando.
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#2
CharlesBrowson
no van a parar en el mercadona para pillar algo de jalar para el viaje?
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Y Ayuso, la malmetedora por antonomasia está de vuelta, así que se sumará a las críticas para fomentar la división entre españoles. Justamente de lo mismo que acaba de acusar a la presidenta de Méjico.
Nos esperan horas y horas de debate televisivo de pseudocientíficos, opinadores y sabelotodos con la única intención de atacar al gobierno con la excusa de la seguridad nacional... como si los habitantes de la nación estuviesen muy seguros con ellos al mando.