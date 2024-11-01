edición general
Hannah Einbinder grita “Fuck ICE, Free Palestine” en su discurso en los Emmy 2025

La actriz Hannah Einbinder, estrella de la serie Hacks, protagonizó uno de los momentos más comentados de la 77ª edición de los premios Emmy. Tras recibir el galardón a Mejor Actriz de Reparto en Comedia por su papel de Ava Daniels, gritó: “¡Vamos Birds, fuck ICE y Free Palestine!”, lo que generó reacciones inmediatas entre los asistentes del Teatro Peacock de Los Ángeles. Aunque las palabras “fuck ICE” fueron censuradas en la transmisión oficial, el momento no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales...

#1 Pixmac *
Me parece que su aparición en la próxima temporada de "Hacks" no está asegurada tras estas palabras. Esperemos que ya la haya grabado.

Es judía pero muchas personas no le perdonarán estas palabras.
2 K 45
#2 omega7767
que valentia!!!!
0 K 11
#3 laruladelnorte
Ningún ser humano puede quedar indiferente ante el genocidio de Palestina,luego están las ratas que lo niegan...
0 K 10

