Hanan Alcalde habla en el Tiempo es Justo

El pasado miércoles, El tiempo justo, programa conducido por Joaquín Prat, conectó en directo con Hanan Alcalde, integrante de la Global Sumud Flotilla que partió desde Barcelona rumbo a Gaza con ayuda humanitaria. La activista relató la situación que atraviesan las embarcaciones en su camino hacia la franja, en un momento marcado por la amenaza de las fuerzas israelíes y la advertencia del Gobierno español de no acercarse a la zona de exclusión decretada por Israel.

#1 Leon_Bocanegra
El tiempo justo? Vaya manera de chupar del tirón de su padre.
#2 oscarcr80
#1 a jugaaaaaar!
#3 Toponotomalasuerte
#1 dudas e la meritocracia española? Es un emprendedor, un hombre hecho a si mismo.
