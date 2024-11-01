Hanan Alcalde habla en el Tiempo es Justo

El pasado miércoles, El tiempo justo, programa conducido por Joaquín Prat, conectó en directo con Hanan Alcalde, integrante de la Global Sumud Flotilla que partió desde Barcelona rumbo a Gaza con ayuda humanitaria. La activista relató la situación que atraviesan las embarcaciones en su camino hacia la franja, en un momento marcado por la amenaza de las fuerzas israelíes y la advertencia del Gobierno español de no acercarse a la zona de exclusión decretada por Israel.