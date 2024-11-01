Hanan Alcalde acusa a Mariló Montero de mentir y defender el genocidio en base a bulos  

La presentadora planteó que la activista habría afirmado que las violaciones a mujeres israelíes por parte de Hamás no ocurrieron, y que algunas chicas se habrían sentido "ofendidas" al no ser secuestradas. “Eso es totalmente mentira. Estás manipulando mis palabras. Hay que tener cierto rigor periodístico y traducir lo que he dicho. Usted rectifique porque ha dicho que no hemos sido secuestrados en aguas internacionales. Torturar y maltratar psicológicamente son crímenes de guerra. Tienes que tener más nivel para estar aquí..."