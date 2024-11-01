edición general
Hanan Alcalde acusa a Mariló Montero de mentir y defender el genocidio en base a bulos  

La presentadora planteó que la activista habría afirmado que las violaciones a mujeres israelíes por parte de Hamás no ocurrieron, y que algunas chicas se habrían sentido "ofendidas" al no ser secuestradas. “Eso es totalmente mentira. Estás manipulando mis palabras. Hay que tener cierto rigor periodístico y traducir lo que he dicho. Usted rectifique porque ha dicho que no hemos sido secuestrados en aguas internacionales. Torturar y maltratar psicológicamente son crímenes de guerra. Tienes que tener más nivel para estar aquí..."

Veelicus
Marilo montero se retrata sola, menuda mierda de persona
4
Gadfly
#1 no que la Barbie...
3
yukatan
#1 yo creo que es que no le da para mas
0
sotillo
#1 Si es que de casta le viene al galgo
0
hdblue
Guardad este mensaje para cuando la tipa esta salga con lagrimas en los ojos diciendo que ella siempre condenó el GENOCIDIO
0
Albarkas
#3 Pasará como con aquello de: "correr delante de los grises". Durante muchos años daba caché. Los mismos, hoy son capaces de decir que perseguían a los rojos ayudando a los grises.
0

