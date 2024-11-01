«Se han envalentonado»: activistas británicos de extrema derecha intensifican el acoso a los solicitantes de asilo en el norte de Francia (Eng)

Las organizaciones humanitarias afirman que el auge de la retórica de extrema derecha en la política ha alimentado la intimidación, el vandalismo y las pintadas de odio en los alrededores de los campamentos de migrantes.
Borregos pobres contra otros más pobres y así los rentistas pasan desapercibidos.
Reino unido tiene un problema enorme con las pateras, si, has leído bien, pateras.
Vienen de África? No, vienen de Francia. Y por que no se quedan allí, en Francia? En reino unido Dan mejor que asistencia, vivienda, benefits, etc a refugiados en pateras que Francia..... Ese es el drama