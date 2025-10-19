Me han dado un diagnóstico médico fallido: guía para poder reclamar una indemnización

Pero ¿es posible demandar a la Administración pública por un diagnóstico tardío? La respuesta es sí. Pero no es un camino fácil. Las bases de datos judiciales recogen multitud de antecedentes de familias que ganaron esta batalla judicial y fueron compensadas. Pero son pleitos sumamente complejos por varios factores. Para empezar, no todos los jueces dan la razón a las pacientes. De los que sí, la cuantía de las indemnizaciones oscila entre los 20.000 y los 300.000 euros.