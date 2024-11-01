edición general
Se han cumplido 80 años del fusilamiento de 5 sepulvedanos

El 21 de agosto de 1936 los falangistas sacaron de la cárcel de Sepúlveda a cinco vecinos de la villa y los fusilaron en la carretera de Castillejo de Mesleón a Riaza.

