¿Por qué han callado históricamente los países árabes sobre Gaza y siguen sin darle apoyo?

El 16 de septiembre de 2025, la Comisión Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados publicó un informe histórico que acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza. El documento, elaborado durante más de dos años, concluye que el gobierno israelí ha incurrido en cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948: Asesinatos masivos. Daños físicos y psicológicos graves. Imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a destruir parcial

etiquetas: gaza , israel , terrorismo de estado , genocidio , doha , liga arabe
15 comentarios
emmett_brown
Nunca se han callado. Los hemos silenciado en los medios. Por ejemplo, las manifestaciones millonarias en Saná (Yemen):  media
rojo_separatista
#1, se refiere a los gobiernos.
Ferran
#4 El artículo habla que si bien han criticado las acciones de Israel durante decadas, nunca han pasado a la acción contra ellos sancionandolos de ninguna forma.
ElBeaver
#1 los titeres de iran
Ovidio
#1 Egipto tiene frontera con Palestina y la mantiene cerrada a cal y canto. Por ahí sí que no cruza ningún refugiado
capitan__nemo
#1 (referido al ataque en doha)
El ataque desencadenó la convocatoria urgente de una cumbre árabe-islámica en Doha con la participación de más de 50 países, incluidos los 22 miembros de la Liga Árabe y los 57 de la Organización de Cooperación Islámica.

Durante tres días, los ministros de Exteriores y jefes de Estado debatieron una respuesta coordinada. El resultado fue una declaración conjunta que condena el bombardeo, acusa a Israel de genocidio, limpieza étnica y uso del hambre

…   » ver todo el comentario
ElenaCoures1
#1 ¿Y en donde más dices que ha habido esas manifestaciones espontáneas?
Porque anda que no hay medios alternativos precisamente en Menéame
ipanies
Porque si hablan muy alto llega USA y los bombardea???
ElBeaver
#3 dudo que sea eso
ElBeaver
Eso ya es, históricamente, algo rutinario. El plan de los árabes en 1948, cuando atacaron al recién fundado Israel, era repartirse el territorio. Los palestinos nunca fueron importantes para sus vecinos árabes, quienes los tratan como basura en sus países cuando son refugiados. El único que los acepto fue Jordania y quedo escaldado
Ovidio
#7 Mismamente Egipto, que tiene frontera con Palestina, no deja cruzar a ninguno. Mi siquiera ayuda humanitaria
ElenaCoures1
#7 Me parece que se movieron a muchos países, y en algunos no se les ha tratado demasiado bien
es.wikipedia.org/wiki/Diáspora_palestina
Aunque sumando todos los países me salen un porrón de palestinos. No se que fiabilidad tienen esas cifras
ElBeaver
#13 en principio no podían trabajar
tricionide
esta el tio SAM por ahi, me da la sensacion de que prefieren darles a los palestinos como sacrificio para que les dejen en paz a ellos
menéame