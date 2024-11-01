¿Por qué han callado históricamente los países árabes sobre Gaza y siguen sin darle apoyo?

El 16 de septiembre de 2025, la Comisión Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados publicó un informe histórico que acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza. El documento, elaborado durante más de dos años, concluye que el gobierno israelí ha incurrido en cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948: Asesinatos masivos. Daños físicos y psicológicos graves. Imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a destruir parcial
| etiquetas: gaza , israel , terrorismo de estado , genocidio , doha , liga arabe
El ataque desencadenó la convocatoria urgente de una cumbre árabe-islámica en Doha con la participación de más de 50 países, incluidos los 22 miembros de la Liga Árabe y los 57 de la Organización de Cooperación Islámica.
Durante tres días, los ministros de Exteriores y jefes de Estado debatieron una respuesta coordinada. El resultado fue una declaración conjunta que condena el bombardeo, acusa a Israel de genocidio, limpieza étnica y uso del hambre
… » ver todo el comentario
Porque anda que no hay medios alternativos precisamente en Menéame
es.wikipedia.org/wiki/Diáspora_palestina
Aunque sumando todos los países me salen un porrón de palestinos. No se que fiabilidad tienen esas cifras
Silencio y complicidad: la traición de los árabes a Gaza
www.meneame.net/m/actualidad/silencio-complicidad-traicion-arabes-gaza