edición general
15 meneos
14 clics
El hambre ataca los cuerpos de estos niños en Gaza [ENG]

El hambre ataca los cuerpos de estos niños en Gaza [ENG]  

En refugios del norte de Gaza, padres sostienen en brazos a niños demacrados. Diminutos brazos y piernas cuelgan inertes. Omóplatos y costillas sobresalen de cuerpos esqueléticos que se consumen lentamente de inanición. El hambre acecha primero a niños con enfermedades preexistentes, como parálisis cerebral: se consumen rápidamente porque se agotaron alimentos hipercalóricos y suplementos nutricionales que necesitan. Pero tras meses de bloqueo, niños sin enfermedades previas también mueren de hambre. 28 niños murieron de hambre el último mes.

| etiquetas: gaza , palestina , israel , hambre , hambruna , inanición , desnutrición , niño
13 2 0 K 164 actualidad
2 comentarios
13 2 0 K 164 actualidad
marola #2 marola
Genocidas sionistas.
0 K 10
#1 Kuruñes3.0
Su puta madre, no quiero ni abrir la noticia, son como serpientes ponzoñosas estos israelitas.
0 K 7

menéame