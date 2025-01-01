El hambre ataca los cuerpos de estos niños en Gaza [ENG]  

En refugios del norte de Gaza, padres sostienen en brazos a niños demacrados. Diminutos brazos y piernas cuelgan inertes. Omóplatos y costillas sobresalen de cuerpos esqueléticos que se consumen lentamente de inanición. El hambre acecha primero a niños con enfermedades preexistentes, como parálisis cerebral: se consumen rápidamente porque se agotaron alimentos hipercalóricos y suplementos nutricionales que necesitan. Pero tras meses de bloqueo, niños sin enfermedades previas también mueren de hambre. 28 niños murieron de hambre el último mes.
| etiquetas: gaza , palestina , israel , hambre , hambruna , inanición , desnutrición , niño