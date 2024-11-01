Hamás publica un vídeo del rehén Alon Ohel, secuestrado en Gaza: "Nuestro destino es ineludible y estos son nuestros últimos días"

El grupo islamista Hamás ha publicado este lunes un segundo vídeo del rehén israelí Alon Ohel, secuestrado en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, en el que el joven dice que su muerte "es ineludible" tras casi dos años de cautiverio. "Sabéis que nuestro destino es ineludible y que estos son nuestros últimos días", dice Ohel, de 24 años, en un clip con una duración de casi dos minutos, que no especifica la fecha en la que fue grabado, y probablemente guionizado.