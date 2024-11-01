edición general
Hamás publica un vídeo del rehén Alon Ohel, secuestrado en Gaza: "Nuestro destino es ineludible y estos son nuestros últimos días"

El grupo islamista Hamás ha publicado este lunes un segundo vídeo del rehén israelí Alon Ohel, secuestrado en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, en el que el joven dice que su muerte "es ineludible" tras casi dos años de cautiverio. "Sabéis que nuestro destino es ineludible y que estos son nuestros últimos días", dice Ohel, de 24 años, en un clip con una duración de casi dos minutos, que no especifica la fecha en la que fue grabado, y probablemente guionizado.

aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
"Su madre denunció que varios rehenes le habían visto encadenado en uno de los túneles de Hamás y visiblemente delgado por la falta de comida, así como con varias heridas sin tratar, incluyendo una por metralla en el ojo."

Deberian darle de comer, y llevarlo a un hospital... oh wait...
XtrMnIO #4 XtrMnIO *
Es un milagro que los hayan podido mantener vivos hasta ahora, y morirán bajo las bombas de los suyos.
Kachemiro #1 Kachemiro
La verdad que no entiendo el cálculo estratégico de Hamas al retener esos rehenes sabiendo que bajo la directiva Hannibal las FDI son capaces de bombardear con artilleria festivales de música llenos de jovenes israelies, y de masacrar sus propios kibuts con familias enteras dentro, con tal de impedir que sus ciudadanos caigan cautivos.
Poca ventaja estratégica dan los prisioneros si tu enemigo no valora la vida de sus ciudadanos
Heni #3 Heni *
Quién acabará antes con ellos, las bombas de los genocidas israelíes o los cuchillos de los terroristas de hamás. Pobre gente, quedaron en mitad del infierno
