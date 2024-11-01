Hamás publica una "foto de despedida" de 48 cautivos mientras Israel destruye la ciudad de Gaza [eng]

El brazo armado de Hamás ha publicado lo que denomina una "foto de despedida" de 48 cautivos israelíes retenidos en Gaza, mientras el ejército israelí continúa destruyendo y apoderándose del centro urbano más grande del enclave asediado. Las Brigadas Qassam publicaron una foto recopilatoria en línea el sábado, mostrando los rostros de todos los cautivos vivos y fallecidos, con cada uno de ellos subtitulado "Ron Arad" en referencia al capitán de la fuerza aérea israelí que desapareció en el Líbano en 1986.