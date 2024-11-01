Hamas, la UE y la OTAN

Hamas fue creado en 1987 como respuesta desesperada a una ocupación brutal de varias décadas. Cuando los organismos internacionales dan una solución justa al drama palestino, cuando incluso muchos países occidentales colaboran abiertamente [...] [...] menos de 1/4 parte de los gobiernos del mundo consideran que sean "terroristas". De hecho son prácticamente los países de la OTAN y sus principales socios los que los consideran "terroristas internacionales", cuando el único objetivo de Hamas siempre fue y será luchar contra la ocupación.
| etiquetas: gaza , palestina , hamas , propaganda , sionismo , genocidio , israel
¿Sabes que solo con abrirlos no basta, no? También hay que leerlos.
Y que los genocidas que van camino del siguiente Holocausto paren de una vez de matar niños.
Que tal te parece estar defendiendo a criminales de guerra según el tribunal de La Haya?