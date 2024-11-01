Hamas, la UE y la OTAN

Hamas fue creado en 1987 como respuesta desesperada a una ocupación brutal de varias décadas. Cuando los organismos internacionales dan una solución justa al drama palestino, cuando incluso muchos países occidentales colaboran abiertamente [...] [...] menos de 1/4 parte de los gobiernos del mundo consideran que sean "terroristas". De hecho son prácticamente los países de la OTAN y sus principales socios los que los consideran "terroristas internacionales", cuando el único objetivo de Hamas siempre fue y será luchar contra la ocupación.