Hamas, la UE y la OTAN

Hamas fue creado en 1987 como respuesta desesperada a una ocupación brutal de varias décadas. Cuando los organismos internacionales dan una solución justa al drama palestino, cuando incluso muchos países occidentales colaboran abiertamente [...] [...] menos de 1/4 parte de los gobiernos del mundo consideran que sean "terroristas". De hecho son prácticamente los países de la OTAN y sus principales socios los que los consideran "terroristas internacionales", cuando el único objetivo de Hamas siempre fue y será luchar contra la ocupación.

17 comentarios
MasterChof #12
#11 insulta, insulta... es lo que tiene no tener argumentos xD
¿Sabes que solo con abrirlos no basta, no? También hay que leerlos.
Kylian.Mbappé #13
#12 y tu sabes que hamás no cree en la solución de los dos estados verdad? Por si no sabes leer.
Sr.No #14
#13 es que la solución de los dos estados no es válida. Que implanten un solo estado, Palestina (cada cual que lo llame cómo quiera), y voten democráticamente cómo quieren que su país se desarrolle.

Y que los genocidas que van camino del siguiente Holocausto paren de una vez de matar niños.
Asnaeb #15
#13 Es obvio, sobre el año 1900 la presencia de colonos sionistas en tierras palestinas era testimonial, Palestina es para los palestinos, no para los colonos que la arrebatan por la fuerza, de allí se tienen que marchar todos los "israelíes" porque insisto, son colonos.

Que tal te parece estar defendiendo a criminales de guerra según el tribunal de La Haya?
MasterChof #8
#6 unos argumentos irrefutables... sobre todo porque la mitad son mentira: ¿podrías demostrar donde y cuando han dicho algo respecto a ese genocidio que inventas sobre los ACTUALES genocidas? Victimizar a unos genocidas es execrable.
Kylian.Mbappé #9
#8 lo pone en sus estatutos y es su razón de ser como organización. Estudia más anda.
MasterChof #10
#5 Ni puta idea. La propaganda ha hecho sus efectos. Eres de los que te tragaste lo de los 40 bebés decapitados y las violaciones en masa, ¿no?
Kylian.Mbappé #11
#10 abre libros de historia pendejo.
MasterChof #7
la ONU no ha confirmado que Hamas sea terrorista... hemos necesitado 2 años para que la ONU confirme lo que ya sabemos. Pero hamas es terrorista desde que lo dice "israel".
luiggi #3
Qué Netanyahu sea un genocida (confirmado por la ONU) no significa que Hamas no sea un grupo terrorista, que mata civiles a propósito.
Kylian.Mbappé #1
Hamás son unos terroristas conservadores islamistas radicales. Por cierto, mucho más nazis que Charlie Kirk, que aquí se le llama de todo. No creo que lleven creando hamás desde el 87, también no me explico por qué los cisjordanos no quieren tener nada que ver con los gazatíes. Será por la OTAN claro...
MasterChof #2
#1 supongo que sabes más y tienes más información que 3/4 partes del mundo que no los considera "terroristas".
Kylian.Mbappé #5
#2 jajajaj que dices chaval. A ti te secuestrarían nada más verte
MasterChof #4
#_3 #1 Qué rápido lee la gente aquí el artículo... Podríais echarle un vistazo y argumentar respecto a lo que se dice en él. Siempre se aprende algo nuevo.
Kylian.Mbappé #6
#4 ya he argumentado. Que son un grupo terrorista radical pagado por Irán. Y por cierto, tremendamente conservadores y a favor del genocidio israelí.
tul #16
#1 para ti la resistencia francesa frente a los nazis tambien eran terroristas verdad?
#17 pozz
Los terroristas islamistas de Hamas, tienen los dias contados, iniciaron su suicidio el 7 de Octubre del 2023.
