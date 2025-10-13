·
12

31
clics
Hamás entrega a los primeros siete rehenes israelíes a la Cruz Roja en Gaza
Se espera que los otros 13 secuestrados que siguen con vida sean puestos en libertad alrededor de las 9.00
hamás
,
rehenes
11
1
0
K
139
actualidad
11 comentarios
#3
Supercinexin
Bueno, de momento USrael no ha bombardeado el puesto de entrega de Cruz Roja ni tiroteado a los rehenes cuando llegaban, como en otras ocasiones ambas cosas. Eso ya es todo un logro de la diplomacia Trumpista, para ser honestos.
4
K
69
#6
Torrezzno
Queda que Israel cumpla su parte y los deje reconstruir. Muy triste, dos años de guerra y tantísimos muertos y destrucción.
0
K
20
#4
security_incident
Los prisioneros de guerra israelíes salen bajo las condiciones impuestas por la resistencia en Noviembre de 2023 genocidio mediante. Todos los puntos que exigía la resistencia en Noviembre 2023 han sido impuestos sobre la ocupación y sobre todo su poder militar y de inteligencia.
Es difícil de celebrar pero ésta batalla es una victoria que espero sea decisiva para el pueblo palestino, sus aspiraciones y su gloriosa resistencia.
0
K
18
#8
Sinyu
*
Yo creo que Israel cumplirá por tres cosas
No sólo necesita recuperar a los vivos, también a los fallecidos
La sociedad de Israel está exhausta, no se pueden permitir una movilización general indefinidamente
Netanyahu está en la cuerda floja y tiene que demostrar que hace algo para garantizar la seguridad de Israel y no morir políticamente
Por ahora en Gaza si todo va bien habrá paz por tres o cuatro años, cuando la reconstrucción de trabajo. El problema vendrá después. Hamas seguirá en el poder y su objetivo fundacional es la destrucción de Israel.?Por ahora estan aprovechando para liquidar las tribus díscolas próximos a Fatah, veremos como si finalmente logran asentarse y si hacen el salta a Cisjordania
0
K
10
#9
ElenaCoures1
#8
El logro de Hamás en Gaza es épico
Los palestinos de Cisjordania estarán deseando con ansia estar bajo el control de Hamás, que tantos beneficios ha obtenido desde el 7O
Estoy segura 100%
2
K
26
#10
Sinyu
#9
Depende de como presionen los colonos, si mantienen la carta blanca de ocupar tierras y maltratar a lo árabes a placer, la reacción de los damnificados será buscar a los mas radicales, en este caso los de Hamas.
0
K
10
#11
ElenaCoures1
#10
Los colonos y el gobierno israelí son una panda de cabrones
Y seguirán maltratando a los árabes. De eso no tengo ninguna duda
Así es lógico que consideren que la respuesta violenta es una alternativa razonable y productiva. En Gaza ha funcionado a las mil maravillas
No conocen otra alternativa, ni ningún meneante
Por eso los gazatíes están exultantes. No caben en si mismos de felicidad
0
K
7
#1
Ludovicio
Los terroristas de Hamás cumplen su parte.
El estado terrorista de Israel no.
2
K
6
#2
Cehona
#1
Ni lo cumplirá, es una trampa, no es un acuerdo de paz, es una pausa hasta la entrega secuestrados.
4
K
70
#5
Ludovicio
#2
Llevan 80 años y no van a parar mientras quede un palestino.
1
K
27
#7
security_incident
#5
pues les quedan 80 siglos
0
K
18
