Hamás ejecuta en plena calle a tres gazatíes acusados de colaborar con Israel

Milicianos de Hamás ejecutaron este domingo en Ciudad de Gaza a tres palestinos acusados de colaborar con Israel. Lo hicieron en una ejecución pública en plena calle y rodeados de gazatíes que vitoreaban a los milicianos mientras grababan el ajusticiamiento con sus teléfonos móviles. La secuencia ha sido difundida a través de las redes sociales por cuentas afines a Hamás.

#3 No es una guerra, es un genocidio
#3 No es una guerra, es un genocidio

Si descubro que mi vecino, ha estado colaborando con al agente genocida, que ha aniquilado a mi familia entera, te aseguro que mi vecino bien parado no saldra
Kantinero #8 Kantinero
#5 La consigna en las calles es sobrevivir, igual que en una guerra, bien sea porque te delatan los tuyos o porque te atacan los genocidas, tienes un arma apuntándote no tienes tiempo de hacer valoraciones de ese tipo
#8 Estoy de acuerdo.
#8 Estoy de acuerdo.
Pero curiosamente 20Minutos nunca dice "Israel ejecuta a..." cuando matan a civiles (Y mira que han tenido decenas de miles de oportunidades para llamarlo por su nombre)
Israel abate, neutraliza, desactiva, cancela... nunca ejecuta.

Por ello considero este envio como propaganda, por mas que sea cierto.
makinavaja #22 makinavaja *
#11 20Minutos tiene el sesgo ultraconservador pro israeli que tiene..., es del grupo Heraldo, propiedad de la familiar Yarza, unos grandes caciques de Aragón de toda la vida...
#13 yarkyark
#8 Por no hablar de que lo de colaborar con Israel lo dicen los de Hamas que los asesinan en plena calle.

En la practica no sabemos si colaboran con Israel, o si alguien que se quiere vengar de ellos o quedarse con sus bienes les ha acusado falsamente.
#14 malditopendejo *
#13 que bienes? Un carro de la compra y tres mantas? Porque por donde pasan las IDF solo quedan escombros... Y cadáveres.
#17 yarkyark *
#14 1 Kilos de oro te cabe en la palma de la mano y al precio actual son 100.000 euros. Pero las causas pueden ser muchos, rencillas personales, bienes, etc... Para mi Hamas es parte del problema y tiene credibilidad cero en porque ejecutan a alguien sin juicio.

Pero yo te puedo hacer la misma pregunta: ¿Son colaboradores de Israel y están encerrados y muertos de hambre en Gaza?
duende #24 duende
#5 Claro que sí, ¡Palabra de Hamás!, que más vamos a necesitar para estar seguros de su culpabilidad.
Quel #26 Quel *
#5 Si "descubro" ... y ya puestos me cago un poco en las garantías judiciales que, obviamente en Gaza ni se las ve ni se las espera.
:palm:

Tiempos duros en los que un comentario o una denuncia anónima pueden acabar con tu vida.
aPedirAlMetro #28 aPedirAlMetro *
#26 "y ya puestos me cago un poco en las garantías judiciales que, obviamente en Gaza ni se las ve ni se las espera."
Cuando descubras las garantias juridicass que tienen los Palestinos en Israel igual te peta la cabeza
Dene #10 Dene
Y estas cosas no le quitan ni un gramo al discurso de que Israel está cometiendo un genocidio
Cada salvajada, en su sitio
#1 Leclercia_adecarboxylata
Es un ambiente embrutecido. La violencia sólo alimenta la violencia, un círculo vicioso muy contagioso y esto por desgracia servirá de excusa para alargar el sufrimiento de la población palestina más tiempo.
Kantinero #3 Kantinero
#1 Es una guerra, los límites no son los mismos que en tiempos de paz, es la naturaleza misma de la guerra, Hollywood ha contribuido a que en muchas mentes estas cosas parezcan de película pero es real, en todas las guerras hay quienes informan al enemigo y en todas hay errores y mueren inocentes.
Free_palestine #2 Free_palestine
Aquí el resto de las pobres hermanitas de la caridad de las que los malvados terroristas de Hamas han ejecutado :troll:  media
Free_palestine #12 Free_palestine
#2 estos HDLGP son de sobra conocidos por: con la ayuda de Israel atacar y saquear los pocos convoyes de ayuda humanitaria que entran en la franja
incontinentiasuma #9 incontinentiasuma
Justo en el momento que la reputación de Israel está por los suelos, salen estos retrasados a cometer asesinatos a los ojos de todos. Magnífico...
2 K 28
#15 malditopendejo
#9 y la casualidad?

A saber la fecha de esas imágenes.
Andreham #6 Andreham
Ah bueno, pues nada, que los israelies maten a más niños.

Curioso que una concentración tan grande de gente, con los terroristas ahí ajusticiando a gazatíes y un montón de gente grabando con los móviles, y los misiles súper quirúrgicos de Israel no hayan aparecido.
MacMagic #20 MacMagic
Interesante el motivo de los votos: sensacionalista.

Pues nada, que decir que esto está mal igual que lo de Israel es una exterminación no es posible.
#23 arreglenenlacemagico
#20 es que muchos no van con palestina van con cierta clase de palestinos por mucho que digan esto o lo otro
ayatolah #19 ayatolah
Si un Estado mata a diestro y siniestro de forma programada (un genocidio), aún sin compartirlo en ninguno de los dos casos, no debería parece extraño que un grupo terrorista mate a sangre fría.
CharlesBrowson #16 CharlesBrowson
en los conflictos, los quintacolumnistas, esfialtes y demas abominaciones son un verdadero problema, recordemos incluso al principio de la agresion ruski como los ucranianos lo primero que hiciero fue ir a por esos elementos, si no lo hubieran hecho a saber como estarian ahora
#27 ldoes
#25 Hablas como si no pudiera ir cualquiera a tu historial de comentarios y ver la basura de comentarios que has ido dejando en este tema.
Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
A ver cómo encaja esta noticia en el pensamiento binario del meneante medio.
#21 ldoes
#18 Pero si solo se te ve defendiendo a Israel. Mírate eso de proyectar que das vergüenza.
Macnulti_reencarnado #25 Macnulti_reencarnado
#21 estás más perdido que el barco del arroz. A ver si espabilas un poco, seas quien seas.
#4 Ganpalo
¿Dirá algo el futuro premio N. de la Paz??? xD xD xD
#7 Alcalino
#4 si, ha dicho en repetidas ocasiones, de hecho, cada vez que sale el tema, que condena los ataques de hamas
