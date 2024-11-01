Hamás ejecuta en plena calle a tres gazatíes acusados de colaborar con Israel

Milicianos de Hamás ejecutaron este domingo en Ciudad de Gaza a tres palestinos acusados de colaborar con Israel. Lo hicieron en una ejecución pública en plena calle y rodeados de gazatíes que vitoreaban a los milicianos mientras grababan el ajusticiamiento con sus teléfonos móviles. La secuencia ha sido difundida a través de las redes sociales por cuentas afines a Hamás.
| etiquetas: gaza , palestina , hamas
Si descubro que mi vecino, ha estado colaborando con al agente genocida, que ha aniquilado a mi familia entera, te aseguro que mi vecino bien parado no saldra
Pero curiosamente 20Minutos nunca dice "Israel ejecuta a..." cuando matan a civiles (Y mira que han tenido decenas de miles de oportunidades para llamarlo por su nombre)
Israel abate, neutraliza, desactiva, cancela... nunca ejecuta.
Por ello considero este envio como propaganda, por mas que sea cierto.
En la practica no sabemos si colaboran con Israel, o si alguien que se quiere vengar de ellos o quedarse con sus bienes les ha acusado falsamente.
Pero yo te puedo hacer la misma pregunta: ¿Son colaboradores de Israel y están encerrados y muertos de hambre en Gaza?
Tiempos duros en los que un comentario o una denuncia anónima pueden acabar con tu vida.
Cuando descubras las garantias juridicass que tienen los Palestinos en Israel igual te peta la cabeza
Cada salvajada, en su sitio
A saber la fecha de esas imágenes.
Curioso que una concentración tan grande de gente, con los terroristas ahí ajusticiando a gazatíes y un montón de gente grabando con los móviles, y los misiles súper quirúrgicos de Israel no hayan aparecido.
Pues nada, que decir que esto está mal igual que lo de Israel es una exterminación no es posible.