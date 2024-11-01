Hamás ejecuta en plena calle a tres gazatíes acusados de colaborar con Israel

Milicianos de Hamás ejecutaron este domingo en Ciudad de Gaza a tres palestinos acusados de colaborar con Israel. Lo hicieron en una ejecución pública en plena calle y rodeados de gazatíes que vitoreaban a los milicianos mientras grababan el ajusticiamiento con sus teléfonos móviles. La secuencia ha sido difundida a través de las redes sociales por cuentas afines a Hamás.