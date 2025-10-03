Hamás acepta puntos significativos de plan de Trump para Gaza; otros serán negociados  

Este 3 de octubre, Hamás publicó su respuesta a la propuesta planteada por el presidente estadounidense Donald Trump donde aceptó liberar la totalidad de los rehenes retenidos en Gaza y entregar la administración del enclave, pero pidió negociar algunos detalles de la propuesta. Por su parte, Trump recibió con optimismo el comunicado y pidió a Israel dejar de bombardear Gaza "inmediatamente" para facilitar la liberación de los cautivos.
Respecto a la flotilla y sus fiestas, lo único que les ha separado de la "justicia" de hamas ha sido el tiempo, si hubieran ido allí,
El 7 de ocutbe tal y como han ido ahora, estarían colgados por los pies si eres gay y violada si eres mujer.
Esa es la única realidad de esta gente