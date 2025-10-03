Hamás acepta puntos significativos de plan de Trump para Gaza; otros serán negociados  

Este 3 de octubre, Hamás publicó su respuesta a la propuesta planteada por el presidente estadounidense Donald Trump donde aceptó liberar la totalidad de los rehenes retenidos en Gaza y entregar la administración del enclave, pero pidió negociar algunos detalles de la propuesta. Por su parte, Trump recibió con optimismo el comunicado y pidió a Israel dejar de bombardear Gaza "inmediatamente" para facilitar la liberación de los cautivos.