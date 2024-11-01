Hallucinopedia es una enciclopedia que abarca temas que no han recibido la atención suficiente en las obras de referencia convencionales. Su contenido abarca acontecimientos históricos, disciplinas científicas, accidentes geográficos, personajes destacados, organizaciones, tratados, controversias académicas y fenómenos culturales. Los artículos se crean bajo demanda y se almacenan de forma permanente desde la primera solicitud. La enciclopedia aborda todos los temas con la misma seriedad, independientemente de su relevancia...