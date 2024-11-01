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Hallucinopedia: Una enciclopedia de un universo que no existe hasta que lo visitas [ENG]

Hallucinopedia es una enciclopedia que abarca temas que no han recibido la atención suficiente en las obras de referencia convencionales. Su contenido abarca acontecimientos históricos, disciplinas científicas, accidentes geográficos, personajes destacados, organizaciones, tratados, controversias académicas y fenómenos culturales. Los artículos se crean bajo demanda y se almacenan de forma permanente desde la primera solicitud. La enciclopedia aborda todos los temas con la misma seriedad, independientemente de su relevancia...

| etiquetas: hallucinopedia , enciclopedia , artículos
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1 comentarios
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Doctorow #1 Doctorow
La han hackeado y han sustituido los títulos por insultos a hebreos o musulmanes.
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menéame