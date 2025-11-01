edición general
4 meneos
56 clics

Halloween en la Casa Real

Por los fragmentos que se van conociendo, las memorias de Juan Carlos I son un disfrute auténtico en el que el monarca, como un Vini al que le niegan el Balón de Oro, se reivindica a sí mismo arremetiendo contra todo y contra todos. Le debemos la democracia, nos explica a los españoles, ese invento creado por él mismo en 1978 con tanto éxito que hoy nos copian países como Canadá, Portugal, Alemania, Japón o Chile. Incluso los antiguos griegos.

| etiquetas: halloween , casa real , memorias , emérito
3 1 0 K 44 ocio
4 comentarios
3 1 0 K 44 ocio
Pepa56 #1 Pepa56
Articulazo, te ríes un montón. Me encanta TC.
1 K 26
Milmariposas #2 Milmariposas
Retomando las palabras de Rufián: "Que devuelva lo robado y que se vaya a un asilo".
0 K 14
#3 cajadecartonmojada *
Sigo sin pillar si lo de Clint Eastwood es realidad, humor, o las dos :-D
0 K 12
ElJamoon #4 ElJamoon *
Juan Carlos no fue presidente del gobierno porque no quiso. :troll:
0 K 6

menéame