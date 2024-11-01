Hallan en el yacimiento romano de Segóbriga unas pinturas murales en su soporte original

Javier Atienza, docente del Taller + ha detallado que el objetivo es abrir nuevas zonas de visitas en el yacimiento al excavar en una zona habitacional y ha revelado el hallazgo de una pinturas murales en una pared de grandes dimensiones que permanecen en su soporte. Algo que «que es único en la Península Ibérica»”, puesto que los restos conocidos de este tipo de pinturas o bien se habían desprendido o se tuvieron que separar para su mejor conservación.