Hallan un virus desconocido en las bacterias intestinales que puede estar relacionado con el cáncer de colon

Un virus recién descubierto en la microbiota intestinal podría estar detrás de nuevas vías de investigación sobre el cáncer colorrectal, uno de los más comunes en todo el mundo. Ha sido la observación de la interacción entre la bacteria Bacteroides fragilis y un bacteriófago específico la que ha dado la clave para poner el foco en el desarrollo de estos tumores.

obmultimedia #1 obmultimedia
y siguen erre que erre por la vía de que el cáncer lo provoca un virus.
Edheo #2 Edheo
#1 Hay muchos patógenos/radicales, que pueden provocar un cáncer... creo yo
Pero perfectamente un virus, puede ser uno de ellos... tampoco es tan descabellado. El virus del papiloma humano, por ejemplo, es un ejemplo. No?
