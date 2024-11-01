Hallan sin vida el cuerpo de una de las dos personas desaparecidas en Sant Quintí de Mediona, Barcelona, al ser arrastrado su vehículo por el agua

Según informa 3CAT, los bomberos han localizado el cuerpo sin vida de una de las dos personas desaparecidas en Sant Quintí de Mediona, en Barcelona, después de que los Bombers de la Generalitat recibieran informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua, a consecuencia de las lluvias de este domingo.
| etiquetas: hallan , cuerpo , personas , desaparecidas , sant , quintí , mediona
QDP
Pero cuando las alertas coinciden con fin de semana se retrasan, se disimulan...
De hecho la derecha en redes sociales arma jaleos relacionados para que la información no se vea.
Hace 2 semanas tuvimos en Valencia alerta y salieron mil historias, noticias del puerto, marivel villaplana y su carta...
Lo llevo diciendo 1 puto año que todo tapa el problema climático que hunde el turismo y la economía porque la previsión era "cambio climático = calorcito mas tiempo" pero es calor abrasador y ahora comete las inundaciones
Y lo único que se hace es atacarme a mi
Pero bueno ya tendremos el apocalipsis y os acordaréis de mi