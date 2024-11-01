Hallan químicos de pantallas LCD en el cerebro de delfines y marsopas

Un estudio liderado por la City University of Hong Kong detectó monómeros de cristal líquido (LCMs) —químicos esenciales en pantallas LCD— en tejidos de delfines jorobados del Indo-Pacífico y marsopas sin aleta del mar de China Meridional.

Lo más sorprendente es que se encontraron incluso en órganos sensibles como el cerebro, lo que demuestra que estas moléculas pueden atravesar la barrera hematoencefálica.