Hallan un perro muerto y otro en estado crítico en Zaragoza: detenida la dueña por maltrato animal

La Policía Nacional recuerda que el maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal

makinavaja #2 makinavaja
"La Policía Nacional recuerda que el maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal"... pero no dice que las condenas son pocas e irrisorias....
