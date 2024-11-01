edición general
Hallan el cadáver de un hombre con las piernas amputadas en una planta de reciclaje de Paterna

La víctima es un indigente de unos 50 años que se habría quedado dormido dentro de un contenedor tras meterse en el recipiente para resguardarse del frío

1 comentarios
josde #1 josde
No ha sido un crimen entonces, ha sido una gran desgracia, me supongo ue el camión de la basura fue el que le corto las piernas.
