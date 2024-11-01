·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7462
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
5837
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
5006
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
6140
clics
¿Síntomas de demencia? Cinco señales que hay que tener en cuenta a partir de los 50 años
4217
clics
Los problemas de Estados Unidos [ENG]
más votadas
658
Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"
482
VÍDEO | Un hombre simula una agresión antisemita delante de la policía tras increpar a manifestantes propalestinos
423
Irán: "Cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de EEUU e Israel podrá navegar por el estrecho de Ormuz"
425
Un medio iraní publica las fotografías de 100 niños que murieron en el ataque a una escuela primaria: "Trump, mírales a los ojos"
345
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
23
clics
Hallan el cadáver de un hombre con las piernas amputadas en una planta de reciclaje de Paterna
La víctima es un indigente de unos 50 años que se habría quedado dormido dentro de un contenedor tras meterse en el recipiente para resguardarse del frío
|
etiquetas
:
indigente
,
contenedor
,
paterna
10
3
0
K
127
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
0
K
127
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
josde
No ha sido un crimen entonces, ha sido una gran desgracia, me supongo ue el camión de la basura fue el que le corto las piernas.
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente