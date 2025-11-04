Hallan el cadáver de un hombre de 60 años con los genitales mutilados en Lorenzana, León

Las investigaciones de la Guardia Civil indican que el autor del crimen utilizó una podadora eléctrica para dejar los testículos de la víctima colgados en el brocal de un pozo Un hombre de unos 60 años, vecino de la plaza del estanco de Lorenzana, en el municipio de Cuadros, en la provincia de León, ha sido hallado sin vida en un pozo de la zona, con los testículos cortados en circunstancias especialmente violentas. Según las primeras informaciones, el cuerpo presentaría importantes destrozos en el estómago y evisceración abundante y signos ...