Hallan el cadáver de un hombre de 60 años con los genitales mutilados en Lorenzana, León

Hallan el cadáver de un hombre de 60 años con los genitales mutilados en Lorenzana, León

Las investigaciones de la Guardia Civil indican que el autor del crimen utilizó una podadora eléctrica para dejar los testículos de la víctima colgados en el brocal de un pozo Un hombre de unos 60 años, vecino de la plaza del estanco de Lorenzana, en el municipio de Cuadros, en la provincia de León, ha sido hallado sin vida en un pozo de la zona, con los testículos cortados en circunstancias especialmente violentas. Según las primeras informaciones, el cuerpo presentaría importantes destrozos en el estómago y evisceración abundante y signos ...

Feindesland #13 Feindesland
De ese mismo pueblo era la Carrasco, la presidenta de la diputación asesinada hace unos años...
2
karakol #9 karakol
Pueblo pequeño, infierno grande.
1
Cehona #5 Cehona
Se nota ya la motosierra en marcha.
La ultraderecha está desbocada.
2
GeneWilder #12 GeneWilder
No pensáis en otra cosa.
1
alcama #3 alcama
Un ritual satánico
1
Arzak_ #1 Arzak_
Alguien estaba hasta los huevos.
4
OdaAl #2 OdaAl
#1 Cuando hay ensañamiento hay un porcentaje muy alto de que sea alguien conocido que le tenía inquina, que busquen por su círculo cercano.
5
Arzak_ #7 Arzak_
#2 La parienta ....
0
powernergia #10 powernergia
#2 Espero que abran Meneamé y vean tu comentario.
0
#14 Ingjen
#2 Además de que huele a que presuntamente habia hecho algo malo con lo que le han cortado
0
Pacofrutos #11 Pacofrutos *
#1 Es la típica corbata lorenzana. malparidogonorreahijueputa...  media
0
#4 lordban
Pinta a que se acostó con la mujer de alguno de los vecinos.
0
Delapluma #15 Delapluma
#4 O que la obligó a hacerlo.
0
repix #6 repix
Todas estamos pensando lo mismo.
0
#8 Cuchifrito
#6 ¿Suicidio?
2

