Hallan un ara romana del siglo III en las excavaciones de la iglesia del Sagrario de Málaga

El equipo de arqueólogos que se encuentra investigado los alrededores de la iglesia del Sagrario de Málaga ha localizado en la zona de la cripta un ara de altar, que según las primeras indagaciones, podría datar del siglo III. Este equipo está dirigido por Juan de Dios Ramírez, director de los sondeos arqueológicos, quien ha señalado que se encuentran "documentado una serie de estructuras romanas de época bajo-imperial a base de muros de sillares y pavimento asociado y, junto a uno de ellos, hemos documentado esta pieza directamente vinculada a