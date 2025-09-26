Hallan ahorcado a un político de Rusia Unida en circunstancias sospechosas (ING)

El diputado Vitaly Kapustin, de 43 años, miembro de Rusia Unida en Krasnodar, fue hallado muerto en un bosque cerca de Novorozhdestvenskaya. Según KP-Kuban y 93.ru, apareció colgado en un árbol a gran altura por un cable de un automóvil con las manos atadas a la espalda, lo que generó dudas entre testigos. Kapustin presidía el comité de agricultura del consejo distrital de Tikhoretsky. Pese a las circunstancias, los investigadores consideran la muerte un probable suicidio.