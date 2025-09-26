edición general
Hallan ahorcado a un político de Rusia Unida en circunstancias sospechosas (ING)

El diputado Vitaly Kapustin, de 43 años, miembro de Rusia Unida en Krasnodar, fue hallado muerto en un bosque cerca de Novorozhdestvenskaya. Según KP-Kuban y 93.ru, apareció colgado en un árbol a gran altura por un cable de un automóvil con las manos atadas a la espalda, lo que generó dudas entre testigos. Kapustin presidía el comité de agricultura del consejo distrital de Tikhoretsky. Pese a las circunstancias, los investigadores consideran la muerte un probable suicidio.

Cehona #6 Cehona
Yo lo veo normal.
"manos atadas a la espalda"
"...los investigadores consideran la muerte un probable suicidio".
De primero de suicidio, atarte las manos a la espalda y con la mano que te sobra, tirar de la cuerda.
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#6 es como aquel fiscal argentino que se “suicidio” en la ducha
meneantepromedio #22 meneantepromedio
#9 Nisman, el que dicen que pidió armas prestadas a 3 amigos, pero solo uno se la presto porque no creyó que fuera peligroso...
Verdaderofalso #28 Verdaderofalso
#22 nunca me acuerdo del nombre xD
allenharpell #23 allenharpell *
#9 O como nuestro Blesa patrio que se arreo un escopetazo en el pecho. Aunque lo del argentino era muchísimo más cantoso.
Don_Pixote #15 Don_Pixote
#6 igual era contorsionista en su tiempo libre
Pulpatine #18 Pulpatine
#6 hombre, hay que darle un aliciente porque, si no, estas tareas repetitivas como suicidarse uno, se hacen muy monótonas.
Cehona #31 Cehona
#18 La próxima vez con una bolsa tapándose la cabeza.
Hay gente muy aprensiva con esas escenas y se queda traumatizada para toda la vida.
LoboAsustado #3 LoboAsustado
Sin duda es sospechoso, no se ha caído de una ventana,
arturios #4 arturios
#3 Ni se ha tomado un menta-polonio... si que es sospechoso.
#7 omega7767
#4 ni se le disparo una escopeta en la cabeza
Esku #8 Esku
#3 Es gracioso porque es verdad.
Catacroc #2 Catacroc
Se tropezaria, se enredaria con la cuerda y se colgaria sin querer. Pasa muchisimo mas de lo que la gente se imagina.
Rorschach_ #20 Rorschach_
#2 Destino final, se enrredo en la ducha y pasito a pasito terminó en lo alto de un árbol.
#27 Kuruñes3.0
"lo que generó dudas a los testigos".
Así, con dos pelotas... xD
Rorschach_ #21 Rorschach_
'... lo que generó dudas entre testigos.' xD xD xD
xyria #11 xyria
¿Cómo va a ser un suicidio si el cadáver tenía las manos atadas a la espalda?
2 K 21
#12 arreglenenlacemagico
#11 haces muchas preguntas quieres un poco de te? :troll:
xyria #16 xyria
#12 No, gracias.
Meneanauta #13 Meneanauta
#11 Antes de dedicarse a la política era mago.
2 K 29
Os recuerdo que Rusia Unida es el partido de Putin. :roll:

es.wikipedia.org/wiki/Rusia_Unida
jm22381 #10 jm22381
#5 Las purgas soviéticas se hacían en el propio partido :roll:
HeilHynkel #17 HeilHynkel *
#10

Y los atentados patrocinados por la CIA también tenían el mismo objetivo. Y Putin es tan facha como Abascal, aunque trabaja.
#25 rystan
#5 Pero de éste ya no.
Dramaba #29 Dramaba
#25 O sí, si lo quieren de mártir por lo que sea...
Don_Pixote #14 Don_Pixote
#_5 gracias por aclarar que no ha sido un suicidio
1 K 18
apareció colgado en un árbol a gran altura por un cable de un automóvil con las manos atadas a la espalda, lo que generó dudas entre testigos. Kapustin presidía el comité de agricultura del consejo distrital de Tikhoretsky. Pese a las circunstancias, los investigadores consideran la muerte un probable suicidio.

Te tienes que reir.
johel #19 johel
¿Ahorcado? ¿No se ha caido por una ventana? Habra que investigar a la oposicion de putin.
#33 rogerillu
Sin duda, un suicidio.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
a ver si inspira a otros politicos :roll: :roll:
SeñorMarron #30 SeñorMarron
En Rusia no solo te mata el servicio secreto ( no creo que nos enteráramos), también te matan las mafias de los oligarcas
Cehona #32 Cehona
#30 Aquí "La Mafia" pone buena pasta.
Publicidad encubierta.
#24 rystan
apareció colgado en un árbol a gran altura por un cable de un automóvil con las manos atadas a la espalda

Claramente un sucidio. Se ató las manos él mismo para evitar poder escapar. Lo de la altura, pues lo mismo, para evitar recibir ayuda si pasara alguien por ahí.
