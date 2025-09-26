Hallan ahorcado a un político de Rusia Unida en circunstancias sospechosas (ING)

El diputado Vitaly Kapustin, de 43 años, miembro de Rusia Unida en Krasnodar, fue hallado muerto en un bosque cerca de Novorozhdestvenskaya. Según KP-Kuban y 93.ru, apareció colgado en un árbol a gran altura por un cable de un automóvil con las manos atadas a la espalda, lo que generó dudas entre testigos. Kapustin presidía el comité de agricultura del consejo distrital de Tikhoretsky. Pese a las circunstancias, los investigadores consideran la muerte un probable suicidio.
"manos atadas a la espalda"
"...los investigadores consideran la muerte un probable suicidio".
De primero de suicidio, atarte las manos a la espalda y con la mano que te sobra, tirar de la cuerda.
Hay gente muy aprensiva con esas escenas y se queda traumatizada para toda la vida.
Así, con dos pelotas...
Y los atentados patrocinados por la CIA también tenían el mismo objetivo. Y Putin es tan facha como Abascal, aunque trabaja.
Te tienes que reir.
Publicidad encubierta.
Claramente un sucidio. Se ató las manos él mismo para evitar poder escapar. Lo de la altura, pues lo mismo, para evitar recibir ayuda si pasara alguien por ahí.