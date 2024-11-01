Hallan en Abu Dabi una cruz cristiana de 1.400 años de antigüedad que reescribe la historia religiosa del golfo Pérsico en el corazón del mundo islámico

Según la arqueóloga Maria Gajewska, líder de la excavación, “cada elemento de esta cruz incorpora motivos locales. Nos dice que el cristianismo no solo existía en esta región, sino que prosperaba, adaptándose visualmente a su contexto cultural”; una evidencia que contradice la suposición de que el cristianismo estaba en declive en la región durante los siglos VII y VIII, justo cuando el islam comenzaba su expansión. Esta prueba material apunta a que ambas religiones coexistieron en armonía durante un periodo clave de transformación histórica.
Cuando digo "mucha gente", me refiero principalmente a eso que llaman Occidente y lugar de "profundas raíces cristianas".
Antes del siglo xviii no hay muchos datos de la region básicamente porque no hay noticias de asentamientos ya que apenas hay agua potable y lo único que podían sacar para exportar eran perlas.