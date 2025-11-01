edición general
Hallados muertos 27 perros de caza en un furgón que llegó a Palma en barco desde Barcelona

La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer la muerte de 27 perros de caza encontrados en el interior de una furgoneta a bordo de un barco procedente.

