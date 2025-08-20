edición general
Hallados dos documentos que ubican a Cervantes en varios pueblos de Huelva como recaudador de impuestos

El investigador Bartolomé Miranda Díaz, artífice del hallazgo, asegura que el autor del 'Quijote' estuvo en Paterna del Campo y Bollullos Par del Condado.

