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Hallada en el teatro occidental de Laodicea una estatua de mármol blanco de Atenea de dos metros de altura

Hallada en el teatro occidental de Laodicea una estatua de mármol blanco de Atenea de dos metros de altura

La cabeza de la estatua de la diosa no ha podido ser localizada todavía en el transcurso de las excavaciones. El teatro occidental de Laodicea, cuya construcción se remonta al siglo II antes de Cristo, presenta una estructura arquitectónica de tres plantas en la que se disponían, en cada nivel, dieciséis columnas. Entre esos soportes se colocaban originalmente estatuas que representaban a divinidades y gobernantes, así como grupos escultóricos que ilustraban pasajes de las epopeyas atribuidas a Homero.

| etiquetas: atenea , teatro , laodicea , estatua , mármol
4 3 0 K 94 Arqueología
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