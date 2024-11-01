edición general
Hackers chinos usan vulnerabilidades desconocidas para atacar sectores clave en Francia

ANSSI, la agencia francesa de ciberseguridad, ha revelado que un grupo de piratas informáticos de origen chino ha usado ataques de día cero para atacar a organismos y empresas galas en sectores clave. La agencia encontró en septiembre una campaña que explotaba vulnerabilidades zero-day de Ivanti CSA para comprometer entidades galas en industrias, como sectores gubermanentales, telco, de medios de comunicación, financiero y transportes de Francia.

3 comentarios
tul #1 tul
saben que son chinos porque se lo conto el ratoncito perez xD
Tito_Keith #2 Tito_Keith
#1 yo creo que eran rusos pero se han liado
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 o chinos o rusos, Francia no tiene más enemigos
