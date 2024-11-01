Hackers chinos usan vulnerabilidades desconocidas para atacar sectores clave en Francia

ANSSI, la agencia francesa de ciberseguridad, ha revelado que un grupo de piratas informáticos de origen chino ha usado ataques de día cero para atacar a organismos y empresas galas en sectores clave. La agencia encontró en septiembre una campaña que explotaba vulnerabilidades zero-day de Ivanti CSA para comprometer entidades galas en industrias, como sectores gubermanentales, telco, de medios de comunicación, financiero y transportes de Francia.