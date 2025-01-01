edición general
Hackers afines al gobierno ruso atacan el sistema de archivos judicial estadounidense

Los funcionarios están evaluando el daño producido por el incidente y los datos comprometidos, que podrían incluir expedientes penales y órdenes de arresto.

Andreham #3 Andreham
Vaya mierda hackers que dejan trazas de su apoyo a Putin para que les pillen.
mecheroconluz #5 mecheroconluz
#3 Había uno que se llamaba "Russiawinsmotherfuckers" y por eso lo han sabido.
salteado3 #1 salteado3
Parece que Putin se va a reunir con Trump con un seguro (Epstein) de vida.
Aokromes #6 Aokromes
recuerdo años a salio una noticia de que hackers rusos se habian tirado meses dentro de las redes del pentagono.
mosfet #2 mosfet
¿De qué le sirve la info robada, para chantajear?
manc0ntr0 #4 manc0ntr0
En vez de noticia deberían llamarla horóscopo, porque sólo hablan en condicional
