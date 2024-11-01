edición general
"Un hacker sin rostro robó el expediente clínico de mi terapia. Ahora mis secretos más profundos están para siempre en internet"

En cuanto Meri-Tuuli Auer vio el correo en su carpeta de no deseados, supo que no era un correo basura cualquiera. Contenía su nombre completo y su número de la seguridad social, el código único que usan los finlandeses para acceder a servicios públicos y a la banca. El correo estaba lleno de detalles sobre Auer que nadie más debía conocer. El remitente sabía que ella estaba recibiendo psicoterapia a través de una empresa privada llamada Vastaamo. Afirmó haber pirateado la base de datos de la firma y haber conseguido los registros.

