El hacker Chema Alonso fija su residencia en Portugal por motivos fiscales

El hacker Chema Alonso fija su residencia en Portugal por motivos fiscales

El polémico hacker Chema Alonso ha fijado su residencia en Portugal para rebajar considerablemente las obligaciones fiscales tras haber liquidado hace poco su finiquito con Telefónica, según ha podido saber Escudo Digital. Como algunos otros directivos españoles, busca ahorrarse una cantidad considerable de dinero gracias al beneficioso régimen impositivo del país vecino.

tdgwho
Esta noticia es un despropósito

"Renuncia a formar parte del Comité Técnico de Árbitros tras su fichaje por Cloudflare, web que aloja a los servidores piratas para ver fútbol."

Cloudflare no es una "web" y aunque lo fuese, una web no puede alojar servidores xD
Heni
#2 Y en una segunda lectura del título después de leerte a ti, juraría que usan el término "hacker" como despectivo :shit:
alfre2
#23 a mí me da la impresión de que lo que suena más despectivo es “Chema Alonso”
sxentinel
#16 Claro que has firmado un contrato, has firmado un contrato social y puedes renunciar a el incluso sin penalización renunciando a tu nacionalidad. Tú te comprometes a cumplir las leyes y a cambio el estado te da infraestructura y te cuida cuando no puedes. Yo no lo veo un mal trato.
Findeton
#24 ¿Ah si? ¿Dónde está esa firma?
sxentinel
#27 En tu DNI.
Findeton
#28 Jajajaja esa es buena, ¿entonces mi DNI es el contrato social? Y yo que creí que ese era un documento que el estado te obligaba a mantener en regla.
sxentinel
#29 El DNI es un documento que acredita tu nacionalidad y por lo tanto que formas parte del estado español. Lo firmaste libremente pudiendo no hacerlo y establecer tú nacionalidad en otro lado... Na ya en serio, se entiende de sobra que es un pacto tácito.
Findeton
#31 El DNI acredita que tienes nacionalidad española, pero la nacionalidad española no se consigue con el DNI y no tener DNI no implica no tener nacionalidad española.

Ya en serio, eso de pacto tácito es el cuento de la cigüeña para los adultos, jamás hubo ningún "contrato social".
security_incident
#9 En los países no democráticos también te puedes mover donde te de la gana siempre que estés dentro de la legalidad.
babuino
Yo creo que está calvo.
mariocc18
#10 Al fin un comentario interesante.
victorjba
#10 The Edge no se quita el gorro ni para dormir por eso.
Connect
Es legal pero no moral
oricha_1
#1 Porque no es moral? Puedes explicarlo?
Dirias lo mismo de los que van a hacer vendimia a Francia sin ETT española?
Findeton
#3 Porque en Portugal todavía pagas impuestos, y los impuestos son inmorales=robo.
Andreham
#6 Porque en Portugal todavia tienes que trabajar para otro y pagar un alquiler de una vivienda, y ambas cosas suponen un robo de tu fuerza de trabajo y de tu capital para beneficio de langostas y parasitos, por lo tanto son inmorales=robo.
Findeton
#14 No, el contrato de trabajo y el contrato de alquiler los firmas libremente. El pago de la extorsión/impuestos lo haces bajo coacción y sin haber firmado nada.
chavi
#16 Yo he firmado el mío bajo extorsión. Si no lo firmo no como ni tengo donde vivir.
Findeton
#32 "La realidad me oprime". Ok, pero quien no te estaba oprimiendo eran ni el casero ni el empresario. Esto es como quien se queja de tener una novia fea... y no de las 10mil otras mujeres que la rechazaron.
chavi
#34 La realidad es la que oprime siempre. No hay un caso en que no sea la realidad la que oprime, por ejemplo en el pago de impuestos es la realidad la que te oprime.
Puedes no pagarlos.
Findeton
#48 No, ahí quien oprime es el policía que te lleva a la cárcel.
Dragstat
#6 eso es absurdo, las empresas y ciudadanos se benefician de la sociedad para generar dinero, si no fuese por los impuestos muchos sistemas para que todo funcione no existirían porque no generan beneficio económico medible. El ejército o infraestructuras básicas de cualquier país no existirían
Findeton
#17 Es curioso que equipares "sociedad" y "estado". Te recuerdo que el estado es una organización (mafiosa) dentro de dicha sociedad, no la sociedad entera. Sobre el ejército y las infraestructuras, podemos discutir largo y tendido pero si sumas ambos gastos son menos del 3% de todo el gasto estatal.
chavi
#19 Sin estado no hay organización social y por lo tanto no hay sociedad.

Por ejemplo, sin estado no existe la propiedad privada.

Otra cosa es lo que tú quieras entender como "estado".

A ver si resulta que eres comunista...
Findeton
#35 Falso, hemos vivido miles de años sin estado (tal y como se entiende hoy a dicha organización), hasta básicamente la rev. francesa. De hecho a día de hoy hay gente que vive sin estado.
chavi
#37 A qué te refieres con "tal y como se entiende hoy" ???

como la entiende hoy quien ??

Yo entiendo todo lo que pueda encajar en esta definición :

"Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza (soberanía) aplicado a una población dentro de unos límites territoriales establecidos.["

Y tú ? Sin una institución estable que haga leyes (monarquia, o jefatura de la tribu por ejemplo) y haga que se apliquen, no hay leyes.

Dime tú quien "vive sin estado" hoy.

A ver si eres capaz de proporcionar una definición de lo que entiendes por estado...
Findeton
#43 El estado era EL REY antes, era una persona. Ahora tenemos un concepto de estado como un "ente" abstracto que tiene que hacer X o Y. Antes era algo personal, personificado y para nada abstracto.

Y sobre leyes, existen el derecho natural (ej ddhh), el derecho consuetudinario etc, no hace falta parlamento alguno.
D303
#6 Solo espero, y lo sentiré por tus vecinos, que se te llene la calle de agua fecales al no existir alcantarillado, que se paga con tus impuestos, que cuando pierdas el conocimiento por los olores producidos por las aguas fecales no puedan ir los bomberos, que se pagan con tus impuesto para ayudarte, y que cuando puedas salir arrastrándote lleno aguas fecales no exista un servicio sanitario universal gratuito, que se paga con tus impuestos, y tengas que ir a una clínica privada donde…   » ver todo el comentario
Findeton
#44 El alcantarillado es perfectamente privatizable y de hecho ha ocurrido y ocurre en algunos sitios, sin problema alguno.
malditopendejo
#45 podrías aportar algún ejemplo? Lo único que encuentro en internet son depósitos de almacenaje. Pero no veo como eso puede ser solución en una gran ciudad.
MoñecoTeDrapo
#3 Es subjetivo pero no veo que haga falta explicarlo aunque no estés de acuerdo. Se basa en lo que cada uno entiende por justicia social
oricha_1
#7 Ha vale, si lo moral es basada en o que cada uno entiende por justicia social, me quedo mas tranquilo entonces.
Menos mal que exiten leyes que regulan que impuestos , cotizaciones, jubilaciones y paro. Y por suerte en lso paises democraticos puedes moverte donde te de la gana siempre que estes dentro de la legalidad.
MoñecoTeDrapo
#9 pero que es legal estaba claro desde el principio ¿o es que las uvas estaban verdes? :roll:
mecha
#1 estamos en agosto ya. Si has vivido 6 meses (183 días) en España pagas en España. Si ha cambiado la residencia por pagar menos hay sitios mejores.

Todo lo que sé de él es que iba a trabajar para el CTA y al final ha rechazado el trabajo. No sé si tiene otro trabajo en Portugal o se va por otra cosa.
camvalf
#1 hay que saber como obtuvo sus estudios, quién levarendua cuando estaba malo durante los años donde no tenía ingresos propios.
Y si es una inmoralidad que estés chupando toda tu vida de los impuestos de los demás y como te ha ido bien te pires para pagar menos impuestos.
DatosOMientes
#1 Que es legal es un hecho objetivo. Que es inmoral es subjetivo.
chavi
La gran ventaja de Portugal es que es sencillo residir realmente en España diciendo que vives en Portugal.

Que lo vigilen
colorincolorado
#22 pero eso también se aplica a Andorra, ¿no? ¿Por qué elegir Portugal? Seguro que en Andorra paga menos impuestos.
chavi
#36 En Andorra hay registros de entrada y salida, en Portugal no
woody_alien
El hacker vendedor de humo Chema Alonso
chupacabres
A vivir.
alfre2
seguro que es una definición que utilizaría el mismísimo Chema
alfre2
El mismo cantamañanas de siempre. De una decisión brillante a la siguiente :troll:
colorincolorado
Por favor, que alguien me diga cómo se ganó el título de hacker, qué hackeó y me haga un resumen. Google no me ayuda.
Findeton
#25 Hackeó el llegar a la directiva de Timofónica.
chavi
#25 Que es "hackear" ?

Sabes que es ser un hacker ?

Yo tengo un amigo que es un gran hacker en historia, así que imagínate
Estoeslaostia
#25 ese título se gana oliendo a agrió y dando aspecto de "espeso", sucio y-o descuidado.
El ser incel y de moral escasa, ayuda.
Samaritan
Lo que debe haber debajo de ese gorro ...
tdgwho
#20 Lo que NO debe haber xD
