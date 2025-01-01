El hacker Chema Alonso fija su residencia en Portugal por motivos fiscales

El polémico hacker Chema Alonso ha fijado su residencia en Portugal para rebajar considerablemente las obligaciones fiscales tras haber liquidado hace poco su finiquito con Telefónica, según ha podido saber Escudo Digital. Como algunos otros directivos españoles, busca ahorrarse una cantidad considerable de dinero gracias al beneficioso régimen impositivo del país vecino.
| etiquetas: chema alonso , hacker , portugal , hacienda
"Renuncia a formar parte del Comité Técnico de Árbitros tras su fichaje por Cloudflare, web que aloja a los servidores piratas para ver fútbol."
Cloudflare no es una "web" y aunque lo fuese, una web no puede alojar servidores
Ya en serio, eso de pacto tácito es el cuento de la cigüeña para los adultos, jamás hubo ningún "contrato social".
Dirias lo mismo de los que van a hacer vendimia a Francia sin ETT española?
Puedes no pagarlos.
Por ejemplo, sin estado no existe la propiedad privada.
Otra cosa es lo que tú quieras entender como "estado".
A ver si resulta que eres comunista...
como la entiende hoy quien ??
Yo entiendo todo lo que pueda encajar en esta definición :
"Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza (soberanía) aplicado a una población dentro de unos límites territoriales establecidos.["
Y tú ? Sin una institución estable que haga leyes (monarquia, o jefatura de la tribu por ejemplo) y haga que se apliquen, no hay leyes.
Dime tú quien "vive sin estado" hoy.
A ver si eres capaz de proporcionar una definición de lo que entiendes por estado...
Y sobre leyes, existen el derecho natural (ej ddhh), el derecho consuetudinario etc, no hace falta parlamento alguno.
Menos mal que exiten leyes que regulan que impuestos , cotizaciones, jubilaciones y paro. Y por suerte en lso paises democraticos puedes moverte donde te de la gana siempre que estes dentro de la legalidad.
Todo lo que sé de él es que iba a trabajar para el CTA y al final ha rechazado el trabajo. No sé si tiene otro trabajo en Portugal o se va por otra cosa.
Y si es una inmoralidad que estés chupando toda tu vida de los impuestos de los demás y como te ha ido bien te pires para pagar menos impuestos.
Que lo vigilen
hackervendedor de humo Chema Alonso
Sabes que es ser un hacker ?
Yo tengo un amigo que es un gran hacker en historia, así que imagínate
El ser incel y de moral escasa, ayuda.