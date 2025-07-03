edición general
Un 'hacker' asegura haber accedido a más de 10 gigas de información sensible del PSOE

Un hacker ha asegurado haber accedido a casi 10 gigabytes de información sensible que afecta a "empleados, afiliados, políticos y militantes" del PSOE. El anuncio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, lo ha publicado en un portal de la dark web, donde ha afirmado que el supuesto ciberataque le ha resultado "mucho más sencillo de lo que esperaba".

SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Si no parece un artículo del Mundo Today...

El hacker pronostica que los medios de comunicación le describirán como un "nazi" y tratarán la información como "falsa". "No soy ni de izquierdas ni de derechas, no se salva ningún partido político de corrupción y demás... simplemente me he cansado de ver cómo es imposible tener un futuro en este país que está destinado a la ruina comunista como no cambiemos juntos nada", subraya.
Sandman #8 Sandman *
#6 "En su cabeza sonaba espectacular"
Torrezzno #5 Torrezzno *
Un hacker no, un facha. Un hacker de verdad sacaria la relación entre Abascal e Iran
#7 diablos_maiq
#5 ¿un fáquer dices?
Sandman #2 Sandman *
Será otro niñato que se cree super malote hasta que tenga que ir a declarar ante la Audiencia Nacional, como los dos últimos: es.euronews.com/2025/07/03/liberan-a-los-hackers-detenidos-en-espana-p
DORO.C #4 DORO.C
#2 Tiene toda la pinta.
humono #1 humono
Er jake define su acción como "hacktivismo" y asevera que no lo hace por "maldad", sino para "aportar mi granito de arena para poder derrocar a este corrupto gobierno". E insiste: "Si estáis informados de la política global, os habréis dado cuenta de que España está bajo un gobierno corrupto y miserable ahora mismo".

No aporta nada más..
#9 pelagito
"El hacker pronostica que los medios de comunicación le describirán como un "nazi".
"No soy ni de izquierdas ni de derechas" .
"es imposible tener un futuro en este país que está destinado a la ruina comunista como no cambiemos juntos nada"

En fin, no se nota para el lado que carga la criatura.
DORO.C #3 DORO.C *
Ya perdí la cuenta. ¿Cuál es el nombre actual de BreachForums?
