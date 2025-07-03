Un 'hacker' asegura haber accedido a más de 10 gigas de información sensible del PSOE

Un hacker ha asegurado haber accedido a casi 10 gigabytes de información sensible que afecta a "empleados, afiliados, políticos y militantes" del PSOE. El anuncio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, lo ha publicado en un portal de la dark web, donde ha afirmado que el supuesto ciberataque le ha resultado "mucho más sencillo de lo que esperaba".