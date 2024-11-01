edición general
Haciendo preguntas importantes sobre la vida al anciano de la tribu [Eng]

Durante mi visita a las tribus africanas, le hago a Mipisi, el anciano de la tribu Ndebele en Zimbabue, algunas de las preguntas más difíciles sobre la vida. Y él me devuelve la pelota...

| etiquetas: anciano , sabiduría , tribal , áfrica , zimbabue , vida , enseñanzas
skaworld
... Por que el "anciano" de la tribu parece que tenga como mucho 50?
Enésimo_strike
#1 IA de Google:

La esperanza de vida en Zimbabue en 2023 fue de 62,78 años, siendo de 65,01 años para las mujeres y 60,23 años para los hombres.
skaworld
#2 Home pero esto se ha hablado muchas veces, el concepto de esperanza de vida esta muy lastrado por la mortalidad infantil, pero normalmente si sobrevives los años mozos, la gente pues alcanza una edad mas razonable de palmarla.

Amos lo tipico q dicen de q no, en la edad media no morian todos con 30 es q muchos amochaban de crios
www.bbc.com/mundo/noticias-62518664

Amos q en Zimbawe si eres viejo seguro q tb eres viejo como aqui, pero repito q ese jambo a lo sumo le echo 55
menéame