Haciendo preguntas importantes sobre la vida al anciano de la tribu [Eng]  

Durante mi visita a las tribus africanas, le hago a Mipisi, el anciano de la tribu Ndebele en Zimbabue, algunas de las preguntas más difíciles sobre la vida. Y él me devuelve la pelota...
| etiquetas: anciano , sabiduría , tribal , áfrica , zimbabue , vida , enseñanzas
La esperanza de vida en Zimbabue en 2023 fue de 62,78 años, siendo de 65,01 años para las mujeres y 60,23 años para los hombres.
Amos lo tipico q dicen de q no, en la edad media no morian todos con 30 es q muchos amochaban de crios
www.bbc.com/mundo/noticias-62518664
Amos q en Zimbawe si eres viejo seguro q tb eres viejo como aqui, pero repito q ese jambo a lo sumo le echo 55