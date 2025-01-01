Haciendo un floppy disk desde cero [ENG]  

No hay nada como el impulso de crear algo solo para ver si eres capaz de hacerlo. El YouTuber polymatt se propuso crear desde cero una unidad de disquete, el medio de almacenamiento preferido de antaño. Para empezar, Polymatt midió y recreó la carcasa del disco y otras piezas en Shapr3D y MakeraCAM, y luego cortó las piezas de aluminio en una máquina CNC Carvera Air. El disco magnético en sí se fabricó cortando con láser una pieza de película PET y recubriéndola con una suspensión de polvo de óxido de hierro.