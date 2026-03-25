Hacienda ultima la prórroga de los módulos de los autónomos saltándose al Congreso

Prevé mantener el régimen mediante una nota colgada en la web de la Agencia Tributaria en lugar de aprobar una norma que pase por las Cortes. En el régimen de estimación objetiva o módulos, Hacienda calcula lo que los autónomos tienen que pagar en el IRPF por unos criterios concretos y no por el resultado del negocio; por ejemplo, en un bar, los metros de la barra. No es necesario llevar una contabilidad y se paga siempre lo mismo. Este modelo ha sido considerado un nicho de fraude, sin controles y proliferación de facturas falsas.