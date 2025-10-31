Hacienda sacará a Gibraltar de su lista de paraísos fiscales cuando se firme el acuerdo

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado como "momento histórico" la firma del acuerdo en torno a la situación de Gibraltar tras el brexit y ha avanzado que el Ministerio sacará al Peñón de su lista de paraísos fiscales en el momento en el que se formalice el acuerdo. En declaraciones a los medios durante una visita a Algeciras (Cádiz) este viernes, Montero ha señalado que el Gobierno está protagonizando conjuntamente con la comarca "un momento histórico para el Campo de Gibraltar".