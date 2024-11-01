¿Hacia Dónde Va Este Conflicto? - Prof. Jiang Xueqin  

La guerra en Medio Oriente entra en una fase crítica. El profesor Jiang acaba de analizar el momento actual del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, explicando los escenarios más probables si la guerra continúa escalando. El cierre del Estrecho de Ormuz amenaza el 20% del petróleo mundial, mientras Irán intensifica ataques contra el CCG y bases estadounidenses. También se analiza el posible colapso del petrodólar, la guerra asimétrica con drones baratos contra sistemas militares millonarios y el impacto que esto podría tener.