Hacerse un vídeo en la favela más grande de Río de Janeiro por 60 dólares: la 'moda' que romantiza y monetiza la pobreza  

Todos los vídeos empiezan igual. Se abre la puerta y aparece el turista de turno. Unos bailan, otros desfilan y los influencers incluso aprovechan para hacer una campaña publicitaria. En uno de ellos, tal y como se puede ver en las imágenes que acompañan a la noticia, una chica se quita la toalla y muestra su vestido, tras lo que, acto seguido, aparece la marca. Son vídeos grabados en el mismo lugar con un dron que al final descubre el enclave: la terraza de una casa en Rocinha, la favela más grande de Río de Janeiro.