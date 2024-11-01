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Hacerse un vídeo en la favela más grande de Río de Janeiro por 60 dólares: la 'moda' que romantiza y monetiza la pobreza

Hacerse un vídeo en la favela más grande de Río de Janeiro por 60 dólares: la 'moda' que romantiza y monetiza la pobreza  

Todos los vídeos empiezan igual. Se abre la puerta y aparece el turista de turno. Unos bailan, otros desfilan y los influencers incluso aprovechan para hacer una campaña publicitaria. En uno de ellos, tal y como se puede ver en las imágenes que acompañan a la noticia, una chica se quita la toalla y muestra su vestido, tras lo que, acto seguido, aparece la marca. Son vídeos grabados en el mismo lugar con un dron que al final descubre el enclave: la terraza de una casa en Rocinha, la favela más grande de Río de Janeiro.

| etiquetas: redes sociales , influencers , brasil , favelas
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4 comentarios
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#1 davidvsgoliat
Veamos el lado bueno. Proporciona un registro histórico de la subnormalidad contemporánea a generaciones futuras.
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Lutin #2 Lutin
#1 La curioso es que tantas personas jóvenes y analfabetas funcionales consideren que tienen cosas que decir dignas de ser vistas o escuchadas, cuando la realidad es que son idiotas.
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#4 BoosterFelix
#1 Ya te digo yo que las generaciones futuras también defenderán como un derecho el poder hacer nacer a sus proles en la pobreza, en la precariedad y en la fraudulenta explotación capitalista que las causa.
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie
¿Y la gente pierde el tiempo en ver las chorradas de los influencer?

La extinción va a llegar antes de lo que imaginamos
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menéame