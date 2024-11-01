edición general
Hace tiempo que Starlink dejó de competir con empresas de Internet satelital: ahora va a por algo mucho mayor

La guerra por el Internet satelital ha terminado, y Starlink ha ganado por KO técnico. Los operadores tradicionales que dependen de satélites geoestacionario no solo no pueden competir, sino que están viendo cómo su base de clientes se desmorona. Y lo que la compañía planea desbloquear con Starship no deja lugar a dudas: la compañía de Elon Musk ya no mira a sus antiguos rivales. Su nuevo objetivo es la banda ancha terrestre, incluida la fibra óptica.

azathothruna #1 azathothruna
Esperando la alternativa china.
Porque esperar alternativa europea, seria mejor esperar la venida de Cristo (chupense esta franquista patrios de ezpañistan, natontados y similares)
2 K 51
Veelicus #2 Veelicus
#1 no esperes alternativa china, te diran que no se puede porque te van a espiar, obvio, sin embargo dejaran a spaceX hacer lo que quieran como buena colonia de EEUU que somos.
4 K 58
azathothruna #3 azathothruna
#2 y quien dice que aca somos europedos?
Chancay ya es rentable
0 K 11
#5 parladoiro *
#1 ¿para qué? Spacex ya tiene frecuencias 5G en España, cuando quiera SpaceX u otra compañía puede sacar el paquete 5G satélite para teléfonos y enrutadores con visión directa al cielo si no tienen cobertura de antena, para el consumidor que sea spaceX, OneWeb u otra cualquiera es como otra antena más, si la SIM tiene paquete satélite hay que darle servicio.
0 K 10
Jakeukalane #4 Jakeukalane
Trump tiene un pie en la tumba pero no sé si podremos esperar que alguien se cargue a Musk
1 K 31

