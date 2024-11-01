Hace tiempo que Starlink dejó de competir con empresas de Internet satelital: ahora va a por algo mucho mayor

La guerra por el Internet satelital ha terminado, y Starlink ha ganado por KO técnico. Los operadores tradicionales que dependen de satélites geoestacionario no solo no pueden competir, sino que están viendo cómo su base de clientes se desmorona. Y lo que la compañía planea desbloquear con Starship no deja lugar a dudas: la compañía de Elon Musk ya no mira a sus antiguos rivales. Su nuevo objetivo es la banda ancha terrestre, incluida la fibra óptica.